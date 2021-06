Italia, Immobile a caccia di record: un gol per eguagliare Vieri

Ciro Immobile e ora anche Ciro d'Italia. Il bomber della Lazio si è reso protagonista nella prima gara dell'Italia all'Europeo contro la Turchia. Un gol e un assist e soprattutto il primo record raggiunto in maglia azzurra toccando quota 14 reti e agguantando Balotelli. Immobile però non vuole fermarsi e mettere il segno già questa sera contro la Svizzera. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei se dovesse andare a rete eguaglierebbe Bobo Vieri a segno nelle prime due gare dei Mondiali in Corea e Giappone 2002. Nel mirino però ci sono altri grandi nomi della Nazionale: a quota 15 reti ci sono Colautti, Libonatti e Schiavio. A 16 altre due leggende come Luca Vialli e Luca Toni. Nel suo stadio all'Olimpico, con mamma Michela e la moglie Jessica in tribuna a fare il tifo, Immobile cercherà di nuovo di fare la storia.