Italia - Inghilterra, Roma e Londra si contendono anche l'Europeo del 2028

Inghilterra e Italia si sfideranno nella gara regina di Euro 2020, la finale. Domenica 11 luglio alle 21:00 allo stadio di Wembley sarà battaglia per conquistare il titolo di campioni d'Europa. Non solo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo scontro tra le due nazioni è anche in campo politico perché entrambi i paesi sono interessati a conquistarsi l'organizzazione dell'Europeo del 2028. La prossima edizione del 2024 tornerà alla formula tradizionale e ad ospitare il torneo sarà la Germania poi si dovrà decidere per le nuove assegnazioni. Il patron della Figc Gravina e il numero uno del Coni Malagò hanno espresso parere favorevole per la candidatura così come lo ha fatto la FA. Inglesi che tra l'altro sono l'unica squadra ad aver giocato in casa praticamente 6 gare su 7 delle partite in programma in questo Europeo.

PAIDEIA - Lazio, terzo giorno di visite mediche: Jony il primo ad arrivare - FOTO

Lazio, Luis Alberto è un caso: ecco le mosse della società

TORNA ALLA HOME