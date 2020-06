Juventus, Christillin: "Il punto di vantaggio dalla Lazio va difesa con le unghie e con i denti"

Il clima in casa Juventus è più teso che mai. La sconfitta in finale di Coppa Italia, dopo quella in Supercoppa, sta facendo vacillare soprattutto Maurizio Sarri, colpito dalle critiche dei tifosi. Evelina Christillin, sostenitrice bianconera e delegata Uefa, ha motivato le defaillances in finale sottolineando il fatto che, dopo tanti titoli vinti, la 'Vecchia Signora' abbia la pancia piena e meno motivazioni. Il lockdown, poi, ha complicato le cose, interrompendo il percorso del nuovo allenatore: "Quando sembrava che l'ingranaggia avesse cominciato a funzionare, è arrivato lo stop". Tuttavia, Christillin si è detta ottimista per il cammino della squadra in Champions League, con Ronaldo che potrà sfruttare il fattore casa. Sulla lotta scudetto, infine, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la componente dell'esecutivo UEFA, si è sbilanciata: "Io sono fiduciosa, anche se la Lazio è lì e in 12 partite può succedere di tutto: abbiamo un punto di vantaggio che va difeso con le unghie e con i denti".

