Juventus, Rabiot: "Con Sarri ho imparato tanto, ma Allegri..."

Un giocatore imprescindibile per la Juventus. Adrien Rabiot è un punto fermo per Allegri, che insieme a Cuadrado è il calciatore più utilizzato dall'inizio della stagione. "Ho imparato molto anche con Sarri, ma queste stagioni con Allegri mi hanno permesso di migliorare tanto", afferma nell’intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. Per Rabiot la corsa scudetto non è chiusa, anzi: "Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. È quasi un peccato fermarsi adesso perché si è innescato un cambio di mentalità e abbiamo creato il clima giusto, con energia ed entusiasmo".

Infine sull'assenza dell'Italia al Mondiale: "Sarebbe stato più bello con l’Italia, campione d’Europa in carica e una bella concorrente. L’eliminazione è inspiegabile e un vero peccato".