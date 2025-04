La Lazio conferma Mandas. Provedel, il futuro è un rebus: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni è sempre stato chiaro: massima fiducia negli estremi difensori ma "il nostro titolare è Provedel". A suon di prestazioni, però, Mandas si è meritato la conferma, garantendo sicurezza al reparto difensivo. In realtà Ivan, pur allenandosi sempre da professionista esemplare, pare stia vivendo un momento complicato, sembra affranto e sconsolato. Il 31enne di Pordenone ha un contratto fino al 2027 con uno degli stipendi più alti della squadra - per questo la società aveva provato a cederlo anche la scorsa estate - e non vorrebbe lasciare il club per principio.

Nel caso in cui dovesse avvenire la cessione, riporta Il Messaggero, lo farebbe solamente a fronte di un'offerta arrivata da una big. Magari fatta recapitare da Sarri, alla ricerca di una nuova esperienza in panchina. Era stato il tecnico toscano, infatti, a portarlo a Roma, sponda Lazio. L'ex Spezia aveva risposto presente negli ottavi di finale contro il Plzen, ma oggi Mandas è in rampa di lancio e gli spazi per Provedel si sono ulteriormente ridotti. Il futuro è (ancora) un rebus.

