La Serie A si riunisce in assemblea: Superlega e Diritti Tv i temi principali

Giornata importante quella di oggi: alle 12:00 la Serie A si ritroverà in assemblea con l'obiettivo di risollevare la questione legata alla Superlega. Una parte dei 20 club del massimo campionato chiedono che ci siano per Juventus, Inter e Milan delle conseguenze e lo avevano anche messo per iscritto in una lettera inviata al presidente della Lega Dal Pino (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Parma e Crotone). Tra chi invece non si è espresso Udinese, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona.

L'altra questione di cui si parlerà in giornata è quella legata al pacchetto 2 dei Diritti Tv: per ora l'unica offerta è quella di Sky ma non è da escludere che possa essere istituito un altro bando con la possibilità di vedere in chiaro una gara su Mediaset.

