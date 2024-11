Lazio, 300 volte Pedro: lo spagnolo entra di diritto nell'Olimpo del calcio

RASSEGNA STAMPA - Ogni aggettivo sembra ormai riduttivo per descrivere la grandezza di un campione che con le sue gesta sta continuando a far innamorare tifosi e addetti ai lavori. Pedrito, nella sfida di ieri contro il Como, ha offerto un'altra prestazione sontuosa, coronata da un gol di precisione. Tra gli innumerevoli traguardi raggiunti dalla leggenda spagnola c'è la vittoria numero 300 nei maggiori campionati europei, ottenuta proprio ieri sera contro il Como. Ormai non sappiamo più cosa aspettarci da un giocatore che, con la sua dedizione, sta cambiando le logiche del tempo e dello spazio, con l'obiettivo di scrivere un'altra pagina della sua storia infinita.