Lazio, Acerbi è il giocatore più presente della Serie A dal 2015/16

Sono numeri pazzechi quelli di Francesco Acerbi. Numeri che lasciano senza parole: 173 gare giocate nelle ultime 178. Si contano sulle dita di una mano le partite saltate dalla stagione 2015/16 ad oggi. Protagonista assoluto delle presenze in Serie A. Solitamente questo è un traguardo che viene occupato dai portieri (che spesso hanno più continuità), ma non quando c'è di mezzo Acerbi. Il "Leone" gioca sempre, è uno staconovista di quelli che fanno impressione per la voglia e la concentrazione che mettono in campo in ogni singola partita, anche in quelle meno importanti.

Al secondo posto di questa classifica c'è Samir Hananovic, il portiere dell'Inter che ha saltato 6 gare. Lo scalino più basso del podio è invece occupato da Josè Maria Callejon che solo in 8 occasioni non è stato utilizzato dai 3 allenatori azzurri (Sarri, Ancelotti, Gattuso) che si sono succeduti in questi anni.

Lazio, i David di Donatello al mondo biancoceleste

Ripresa campionato, apertura governo

TORNA ALLA HOMEPAGE