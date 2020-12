Lazio, Acerbi ko e ora è emergenza: Inzaghi pensa alla difesa a 4?

LAZIO, EMERGENZA IN DIFESA - Ahia! Il guaio muscolare di Acerbi non ci voleva per la Lazio, che ora spera in buone notizie dagli esami di lunedì. Difficile immaginare il leone biancoceleste disponibile contro il Benevento martedì, troppo ravvicinata la partita. Inzaghi si augura comunque che non sia niente di grave e che per Napoli e Milan prima della sosta natalizia Acerbi riprenda il suo posto da leader difensivo. Intanto però c'è da fare i conti con l'emergenza. Come riporta la rassegna di Radiosei, il ko di 'Ace', il torcicollo di Patric e Luiz Felipe non al meglio complicano i piani di Inzaghi, che spera in qualche recupero. Di certo non può contare su Vavro, escluso dalle liste, e non considera Armini ancora pronto. Radu e Hoedt sono gli unici integri, Parolo con il Verona si è sacrificato e si è adattato ad un ruolo non suo. Bisogna fare di necessità virtù in un momento della stagione che richiede sforzi extra. E chissà che la carenza di centrali non induca Inzaghi a virare sulla difesa a 4...

