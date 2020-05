Lazio, Acerbi si prepara allo sprint finale: pronto il prolungamento del contratto

Francesco Acerbi, arrivato alla Lazio nel 2018 per sostituire de Vrij, è diventato una colonna della squadra di Simone Inzaghi, a caccia del traguardo Champions e del sogno scudetto. Rispetto ai compagni, è più lunga la sua lontananza dal campionato. Nell'ultima gara disputata dai biancocelesti, infatti, quella del 29 febbraio col Bologna, era indisponibile. Come una settimana prima a Marassi contro il Genoa, quando durante il riscaldamento aveva accusato fastidi al polpaccio. A febbraio si era fermato dopo ben 56 gare di fila in campo. Tra campionato e coppe, sempre titolare. Un ciclo iniziato il 31 gennaio 2019, nella gara di Coppa Italia contro l'Inter, dopo la squalifica contro la Juventus per l'espulsione rimediata a col Napoli. Al San Paolo si era spezzata una striscia impressionante di 149 partite consecutive, collezionate con Sassuolo e Lazio. Il cartellino rosso aveva fermato la corsa, che lo stava facendo avvicinare al record stabilito da Zanetti.

A VITA - Ora che finalmente è arrivato il via libera alla ripresa del campionato, Acerbi è pronto a iniziare una nuova serie di partite senza fermarsi. Tra i diffidati, il difensore starà attento a un eventuale cartellino giallo, che lo escluderebbe dalla partita seguente. È arrivato alla Lazio all'alba dei trent'anni e adesso non vede altro che i colori biancocelesti. Il feeling con l'ambiente, la squadra e la società è straordinario. Nei mesi scorsi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stata avviata la trattativa per prolungare il suo contratto. Dal 2023 al 2024, con un ingaggio di 2,5 milioni a stagione più bonus. L'appuntamento per la firma era stato fissato per fine campionato: l'agenda del ds non ha subito modifiche.

