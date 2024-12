Lazio, Akpa Akpro sempre più vicino all'addio: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Uno dei tre fuori lista è pronto a dire addio. Si tratta di Jean Daniel Akpa-Akpro, sempre più vicino al Monza. Il centrocampista è in scadenza con la Lazio, lascerà la Capitale a titolo definitivo. Nel 2021 la cifra spesa per lui dalla società biancoceleste ha fatto tanto scalpore, visto che a bilancio era salita a 12,7 milioni di euro.

La cifra, come spiegato poi successivamente, era comprensiva dei premi che sarebbero scattati nelle stagioni future al raggiungimento di determinati obiettivi. Ora siamo nel 2025, l'ivoriano è in uscita e nella Lazio non ha mai inciso. Andrà via a zero, senza guadagno, come scrive Il Corriere dello Sport.