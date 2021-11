Lazio, anche per Sarri le mura dell'Olimpico sono un fortino: il dato

Poco più di 24 ore separano Maurizio Sarri dal match contro la Juventus. La Lazio scenderà in campo all'Olimpico alle 18:00 e la gara contro la squadra di Allegri è carica di sfumature e di significati soprattutto perché tra le mura amiche di casa i baincocelesti non hanno mai commesso un passo falso. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Sarri dall'inizio della stagione ha disputato 6 gare in casa, più di d'Europa una vinta contro la Lokomotiv Mosca e l'altra pareggiata contro il Marsiglia, vincendone cinque e pareggiando solo contro il Cagliari.

Quanto fatto dal tecnico toscano è stato un proseguo di un percorso iniziato con Simone Inzaghi che porta la Lazio ad aver perso solo una volta all'Olimpico nel 2021: sono 19 le gare giocate in cui i padroni di casa hanno conquietstao punti, 17 vittorie e 2 pareggi. Non solo, nel mirino c'è un altro obiettivo: battendo i bianconeri la Lazio potrebbe vincere tre partite consecutive in Serie A all'Olimpico senza subire gol, l'ultima volta risale alla gestione Pioli nel 2015. Insomma i presupposti per una grande gara ci sono tutti.