Lazio, ancora un gol di testa: un dato così non si vedeva dal 2018

RASSEGNA STAMPA - La Lazio strappa il pass per i quarti di finale di Europa League, dove i biancocelesti se la vedranno con il Bodø/Glimt. Decisiva, ai fini della qualificazione, la zuccata di Alessio Romagnoli.

Con questo gol la Lazio diventa la squadra con più gol segnati di testa in questa edizione dell'Europa League, ma questo non è l'unico dato che lascia ben sperare tifosi e staff biancoceleste; infatti, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le aquile non realizzavano così tante reti con questo fondamentale in una singola edizione dal torneo del 2017/2018 (5 anche in quel caso).

