Lazio, ancora una chance per Pereira, l'Eriksen capitolino

Inzaghi ha le idee chiare per quanto riguarda le scelte in attacco. Contro l'Atalanta il tecnico biancoceleste dovrebbe riproporre il tandem formato da Muriqi e Pereira. Un'altra occasione per l'ex Manchester United, che in questa Lazio ancora non trova un collocamento preciso. Pereira sta alla Lazio come Eriksen sta all'Inter. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi non lo vedrebbe come mezzala in quanto non garantisce in quel ruolo corsa e recuperi, davanti invece, nonostante non sia una vera e propria punta, il problema più grande è la tanta concorrenza. Si allena bene, ha qualità, ma non trova spazio: quella con l'Atalanta sarà la terza presenza da titolare da inizio stagione. Per il resto soltanto spezzoni di gara per un totale di 421 minuti. Troppo pochi per uno come lui, che spera di trovare il guizzo giusto per dare l'accelerata giusta alla sua avventura nella Capitale.

PAIDEIA - Lazio, ecco Musacchio: arrivo in clinica per le visite di rito - FT&VD

PRIMAVERA - Lazio attesa dai sorteggi di Youth League: ecco come e quando si terranno

TORNA ALLA HOME