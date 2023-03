Lazio, Anderson 'Re' del derby. A lezione da Immobile per affinare il killer instinct

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È il fatidico giorno, il derby è arrivato. Alle 18 il fischio d’inizio, in un Olimpico che sarà spettacolare e dove la Lazio spera di non sfigurare. Orfana di Capitan Immobile, la squadra, e soprattutto Sarri, puntano tutto su Felipe Anderson. Il brasiliano, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, all’andata ha regalato la gioia del trionfo. “È un derby da ricordare” aveva dichiarato nel post e sogna che lo sia anche questo. Una notte speciale per lui, si è seduto sul trono di Roma indossando con orgoglio la corona da re. Onnipresente e sempre pronto a sdoppiarsi, può essere Felipe o anche Ciro. Dipende. Senza alcuna difficoltà, anzi. Ci prova gusto ormai, giocare da falso nueve lo stimola e lo elettrizza. Dovrà farlo anche stasera, i biancocelesti hanno bisogno dei suoi gol. È il miglior marcatore brasiliano nella stracittadina, ha eguagliato il connazionale Hernanes, i numeri potrebbero dargli quella spinta in più. Ha punito i giallorossi tre volte. Per essere così incisivo ha preso lezioni dall’esperto Ciro, all’andata aveva affermato che gli aveva dato dei consigli appositi per affrontare questa partita. Lo avrà fatto di nuovo? Nel frattempo, ha lavorato per affinare il suo killer instinct. In campionato ha siglato sei centri in campionato e uno in ogni coppa: Europa League, Conference e Coppa Italia. Altrettanti sono gli assist.

