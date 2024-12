Lazio, Baroni prepara la ricetta del gol: davanti tornano Dia e Castellanos

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Erano stati due delle rivelazioni di inizio stagione, facendo le fortune della squadra biancoceleste. Dia e Castellanos hanno mostrato fin da subito una capacità di completarsi non scontata alla vigilia; interscambiabili nella loro unicità, i due centravanti capitolini hanno fin da subito giocato insieme come se lo facessero da una vita intera. Poi però, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i due hanno giocato insieme soltanto 125' in 7 partite, non potendo dare prova del loro affiatamento con continuita. Ora il Taty torna dalla squalifica e Dia sembra aver superato gli acciacchi alla caviglia che lo avevano costretto ai box; contro il Lecce, dunque, è molto alta la possibilità di rivederli in tandem e i tifosi della Lazio sperano di gioire per i loro gol.