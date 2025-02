Lazio, Baroni ritrova finalmente Patric: la situazione in rosa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra la pioggia c'è un arcobaleno ed è il ritorno di Patric in gruppo. Dopo poco più di due mesi dalla sua ultima apparizione in campo, lo spagnolo è tornato a disposizione di Baroni. Il difensore si è così riaggregato al resto del gruppo dopo lo stop del 16 dicembre a causa di un ispessimento al tendine del malleolo che lo ha obbligato a sottoporsi a cure specifiche in Catalogna. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo tanto lavoro differenziato, per Patric è arrivato il momento di rientrare tra i convocati. Provstgaard è arrivato per dare più soluzioni in difesa ma, per ovvie ragioni non è ancora pronto. Per questo nell'ultimo periodo Marco Baroni ha potuto contare su tre soli difensori centrali: Gila, Romagnoli e Gigot, adattando in quel ruolo Marusic.

Il netto stop di Patric è stata una vera problematica sia dal punto di vista tecnico che carismatico. Prima dell'infortunio, lo spagnolo era stato utilizzato con costanza dal tecnico: nei primi 4 mesi di questa stagione, era stato impiegato 14 volte tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, di cui 10 da titolare. Ci sarà da aspettare ancora un po' invece per Matias Vecino, out addirittura da novembre per una doppia lesione muscolare, per lui si dovrebbe proseguire con una gestione cautelativa.

Altro nodo da sciogliere, il ritorno di Hysaj che dovrebbe avvenire per l'andata degli ottavi di Europa League del 6 marzo. L'albanese è finito ko a Cagliari per una lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, ed è più o meno a metà del protocollo riabilitativo. Pedro e Mario Gila non erano in campo ieri a Formello, ma per loro si è trattato semplicemente di gestione.