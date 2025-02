FORMELLO - Lazio, Patric è tornato. La pessima notizia dal Taty...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Lo stop che non ci voleva, quello di Castellanos. Lesione di medio grado all'adduttore della coscia sinistra, significa un mese pieno di stop per il Taty. Nel pomeriggio ha effettuato gli esami strumentali, il responso non ha lasciato scampo. Praticamente la stessa diagnosi (al bicipite femorale) di Hysaj dopo Cagliari, ricontrollato pure lui in giornata. Il recupero di Patric, con una notizia del genere, passa quasi in secondo piano.

Lo spagnolo oggi si è riunito al gruppo dopo il lungo stop: verrà convocato per Venezia, è stato riaggregato ai compagni durante la seduta di ripresa svolta intorno alle 15. Ci vorrà una settimana in più per Vecino, non si rischierà il suo rientro, già a dicembre aveva dovuto fare i conti con una ricaduta muscolare. Ora la prudenza è massima, ecco perché l'obiettivo è diventato la trasferta con il Milan del 2 marzo.

Le prove tattiche a Formello scatteranno tra mercoledì e giovedì, va scelto il centravanti e di conseguenza chi schierare alle sue spalle. Dia tornerà dall'inizio, da capire in che posizione e con chi verrà associato. Probabilmente il senegalese si muoverà da prima punta, alle sue spalle a quel punto sarebbe in vantaggio Pedro, da poter utilizzare anche falso nueve. A centrocampo è squalificato Rovella: Dele-Bashiru è in vantaggio su Belahyane per la sua sostituzione e affiancare Guendouzi nel tandem in mediana.