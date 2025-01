Lazio, Baroni sfida l’emergenza: ai suoi chiede una prova d’orgoglio

RASSEGNA STAMPA - Baroni prova a rialzare la Lazio dopo il pesante ko subito nel derby nell’ultima giornata del girone di andata e lo fa sfidando l’emergenza. Infortuni e, soprattutto, le squalifiche impongono al tecnico di dover fare a meno dei big e reinventare la squadra in una giornata particolare in cui l’obiettivo è onorare i 125 anni di storia del club. Ripartire è la parola d’ordine, il 2025 non è iniziato col piede giusto per i biancocelesti e questa sera contro il Como sono chiamati a dare un segnale, una prova d’orgoglio per mettersi alle spalle il passo falso contro i giallorossi. Un momento difficile sarebbe arrivato prima o poi e puntuale, eccolo qui. Va affrontato, non con le parole ma con i fatti.

Nella prima parte di campionato la Lazio ha avuto un ritmo Champions che deve essere garantito anche nel girone di ritorno, se s’intende raggiungerla per davvero. Stringere i denti questa sera e aspettare i rientri per la trasferta a Verona che possano consentire alla squadra respiro e equilibrio. Intanto, contro i lariani si affida a Dia. Il senegalese, da centravanti, deve scuotersi. In 13 gare, sottolinea il Corriere dello Sport, ha partecipato a 8 gol: 6 centri e 2 assist. Nelle ultime nove, non ha inciso. L’assenza di Castellanos si farà sentire, la percentuale di successi con lui in campo è del 54% con la media 1.8 punti a partita. Senza l’argentino la percentuale cala drasticamente, 20%. I biancocelesti però devono dimostrarsi più forti di tutto e non lasciare che Nico Paz e compagni possano prendere il sopravvento.

