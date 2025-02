Lazio, Baroni tra nuovi acquisti e rientri: il gruppo è tornato (quasi) al completo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un po' di respiro. La panchina è tornata a essere piena, tra rientri dall'infermeria e nuovi acquisti dal mercato. Per la Lazio il gruppo al completo può essere assolutamente decisivo per il resto della stagione. Da fine dicembre sono stati momenti difficili: Baroni è stato sempre in emergenza e ha dovuto aggregare spesso i baby della Primavera per fare numero a Formello.

Ora il peggio è passato, come riportato da Il Corriere dello Sport. Sono aumentate le soluzioni in tutti i reparti, grazie soprattutto agli ultimi innesti di Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard. Adesso sta al tecnico biancoceleste velocizzare il loro inserimento e regalargli l'esordio. Contro il Monza ha premiato 'il vecchio gruppo', rimandando il loro debutto.

La loro occasione però potrebbe arrivare tra i turni infrasettimanali e i quarti di Coppa Italia contro l'Inter. Non c'è fretta, ma intanto Baroni sta portando avanti le esercitazioni tattiche in allenamento. Provstgaard rimane nel centro-sinistra; Belahyane continua a muoversi nel tandem in mediana, è il suo ruolo naturale; più complicato, invece, individuare il ruolo di Ibrahimovic sulla trequarti, tra le fasce e il centro. Tutti e tre comunque aspettano presto di essere chiamati in causa.