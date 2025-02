Lazio, Belahyane il jolly di Baroni: pronto per due ruoli, ora chiede spazio

RASSEGNA STAMPA - Il calendario metterà a dura prova la Lazio, una lunga serie di impegni ravvicinati obbligheranno Baroni alle rotazioni complici anche gli infortuni. Sarà necessario l’aiuto di tutti. Reda Belahyane non vede l’ora, scalpita in panchina e con Vecino appena rientrato dall’infortunio e Dele-Bashiru ai box, sarà fondamentale per l’alternanza in mediana. L’ex Verona, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ha messo nelle gambe, per il momento, 56’. L’obiettivo è far crescere questo dato e soprattutto, il peso specifico all’interno dello spogliatoio. Vuole essere un valore aggiunto da subito e ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel progetto.

Ha atteso con pazienza la sua occasione, è arrivata col Venezia. Chiamato in causa per sostituire Dele-Bashiru infortunato, lo ha fatto con personalità e qualità. Ha giocato senza paura, non si è tirato indietro in campo prendendosi responsabilità e non a caso tra i biancocelesti che hanno subito più pressione dagli avversari. Può fare due ruoli, mediano e play, sarà un jolly per il tecnico. E ora spera di avere un’altra chance.

