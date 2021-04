Lazio - Benevento, per Immobile prova del 9 e sfida a Pippo Inzaghi

Lazio-Benevento sarà la sfida dei grandi attaccanti italiani, per questo Immobile non può fallire. Sulle panchine due ex bomber, Simone e Filippo Inzaghi, quest'ultimo a 156 gol in Serie A tra Atalanta, Juve e Milan, Ciro invece in campo a caccia della rete-liberazione per sbloccarsi e tagliare il traguardo dei 150 gol in A. Non era mai successo in cinque anni di Lazio che non segnasse per otto partite di fila, ora siamo alla prova del 9, il numero dei centravanti nella gara dei centravanti. Quel numero, si augura la Lazio, che possa sbloccare finalmente Immobile, fermo da troppo. Come riporta la rassegna di Radiosei se segnasse, "Ciruzzo" salirebbe a 15 centri in campionato, il minimo per uno come lui abituato a record su record. Non vuole invece prolungare ancora di più l'astinenza sotto porta, contro il Benevento King Ciro deve tornare sul trono.

