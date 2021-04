Lazio, il problema del gol perduto: numeri a confronto

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua la sua rincorsa alla Champions League. Nonostante un ottimo passo nel 2021, sono tanti i punti persi dalle aquile nel girone d'andata. I capitolini, ora, non possono più sbagliare e devono sfruttare qualsiasi situazione a proprio favore. Domenica all'Olimpico arriva il Benevento e la contemporaneità con Napoli - Inter e Atalanta - Juventus potrebbe aiutare Lulic e compagni. Il problema principale rispetto al passato è che la Lazio realizza pochi gol. Basta pensare che Correa, che forma la coppia d'attacco titolare con Ciro Immobile, ha realizzato appena 3 gol in 29 partite. Troppo poche per una squadra con le ambizioni dei biancocelesti. Confrontando i numeri con la passata stagione sono ben 20 i gol in meno rispetto allo stesso momento di dodici mesi fa (dopo 29 gare giocate, ndr). Vero che stagioni come quella scorsa non capitano sempre, ma venti centri in meno sono un numero troppo rilevante. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, la Lazio ha l'ottavo miglior attacco del campionato. La squadra di Inzaghi, non solo è dietro a tutte le big, ha fatto peggio anche del Sassuolo. Le squadre che la precedono, poi, hanno numeri scintillanti con Milan a +11, Juventus a +15, Napoli a +19, Inter a +23 e Atalanta a +25. Se non bastasse le cose non vanno meglio in difesa visto che i biancocelesti hanno anche la peggior difesa tra le grandi con 38 gol subiti (insieme all'Atalanta, ndr). Numeri da cambiare e migliorare alla svelta per continuare a sperare.