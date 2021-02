Lazio - Cagliari, Musacchio pronto all'esordio dal 1'. E c'è un precedente...

Lazio-Cagliari per Musacchio sarà la prima partita in biancoceleste in cui partirà dall'inizio, titolare nel blocco difensivo a tre di Simone Inzaghi. Ha già rotto il ghiaccio a Bergamo contro l'Atalanta, stasera dovrà dare solidità dal 1'. Patric è squalificato, toccherà all'argentino rimpiazzarlo e blindare la porta di Reina. Come riporta la rassegna di Radiosei, il Cagliari per Musacchio rievoca ricordi felici: il 27 agosto 2017, ai tempi del Milan, il centrale giocò la sua seconda partita in campionato con la maglia rossonera proprio contro il Cagliari, vincendo e dando seguito al debutto alla prima giornata di una settimana prima. Lo stesso si ripeterà con la Lazio questa sera, sperando che il risultato sia lo stesso.

