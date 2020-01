Lazio, calendario fitto: otto giorni di fuoco per la squadra di Inzaghi

La Lazio è chiamata agli straordinari. I biancocelesti si giocano tantissimo in una settimana o poco più. Si inizia domani all'Olimpico contro la Sampdoria, poi martedì i quarti di Coppa Italia con il Napoli al San Paolo e si chiude con il derby del 26 con la Roma. Otto giorni in cui le aquile devono dare tutto per andare avanti nella competizione dove sono campioni in carica e provare ad allungare ancora in classifica. Lo sa bene Simone Inzaghi che dovrà per ovvie ragioni far girare i suoi uomini. Non sono escluse rotazioni e turni di riposo. Come sottolinea Il Messaggero, i problemi fisici di Correa, Marusic e Cataldi, poi, sono arrivati nel momento peggiore perché tolgono possibilità di riposo. Il mister piacentino, però, si fida dei suoi uomini ed è convinto che la squadra risponderà presente. Sabato sarà squalificato Lulic e Jony sarà confermato sulla corsia mancina. Attenzione a Patric che potrebbe partire titolare al posto di Luiz Felipe. Inzaghi deve fare delle scelte e aspetta che magari un regalo possa arrivare anche dal mercato per continuare a sognare e spingere i suoi ragazzi sempre più in alto.

