Lazio, Capello: "Ha momenti da grande squadra internazionale, può fare ancora meglio"

La Lazio ha scosso il campionato, inutile negarlo. La netta vittoria contro la Juventus in una partita dalle mille emozioni non poteva lasciare indifferenti, tutti si sono definitivamente accorti delle qualità della banda di Inzaghi. Ad incensarla c'è anche Fabio Capello che, come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, ha parole al miele per i biancocelesti: "La Lazio ha dei momenti da grande squadra. Dico da grande squadra internazionale. Deve avere più fiducia e più convinzione nell’idea che non sia già arrivata al suo punto massimo". L'importante, continua Capello, è eliminare quelle pause, quei black out che finora hanno sempre impedito alla Lazio di fare un passo in più. Ma se il modello Lazio dà i suoi frutti il merito è in buona parte del ds Igli Tare: "Per la Lazio è stata fondamentale in questi anni la sua capacità di scegliere i giocatori giusti da affidare alla bravura di Simone Inzaghi. Inzaghi mi piace perché riporta il calcio al suo abc: recupero la palla, la butto davanti e ti faccio male". Insomma, plausi non da poco per una Lazio che ormai è diventata grande. Deve solo convincersene.