Lazio, caso tamponi: Pulcini ascoltato come "persona informata"

Continua ad essere pieno di nodi, il caso tamponi che vede coinvolta la Lazio. L'audizione del dottor Pulcini davanti il procuratore Vincenzo D'Onofrio dovrebbe essere servita a sciogliere in parte o completamente i dubbi sulla questione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il responsabile sanitario biancoceleste è stato ascoltato in qualità di persona informata dei fatti e per questo si è presentato alla Procura di Avellino senza avvocati e la sua testimonianza non è di dominio pubblico. Al momento l'unico indagato rimane Massimo Taccone, presidente del CdA del laboratorio Futura Diagnostica e i capi d'imputazione sarebbero falso, truffa in pubbliche forniture e epidemia dolosa.

L'AUDIZIONE - Il dottor Pulcini, durante il colloquio, avrebbe riferito delucidazioni sulle comunicazioni tra la società biancoceleste, la Asl e la Futura Diagnostica. La versione combacerebbe con quella rilasciata in precedenza durante l'interrogatorio svolto dalla Procura federale. Le comunicazioni tra Lazio e la Asl sarebbero state fatte in via telefonica fino al 6 novembre, anche se il club capitolino assicura una corrispondenza via mail precedente a quella data. La questione non è delle più semplici, ma piano piano i dubbi si stanno sciogliendo.

