Lazio, Cataldi garanzia nei big match: col Bologna il premio alla regia

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi anche contro il Bayern ha risposto presente. Il centrocampista romano chiamato in causa a sorpresa non si è fatto trovare impreparato dopo il forfait di Vecino durante il riscaldamento ed ha regalato un ottima prova in regia. Danilo, come riporta il Corriere dello Sport, in questa stagione è stato impiegato da Sarri solo nelle grandi sfide come la vittoria di Napoli, i derby e il Bayern. Contro il Bayern ha garantito il lavoro nelle due fasi: possesso e recupero del pallone. Ottima prova sia con il pallone tra i piedi sia quando c'era da intercettare le linee di passaggio. Gli infortuni dei suoi compagni di reparto, ma soprattutto la grande prova contro gli "imbattibili" di Tuchel, gli garantiranno la terza gara da titolare, dopo il Cagliari e lo stesso Bayern.

Cataldi ha garantito impostazione e interdizione: contro il Bologna di Thiago Motta toccherà ancora a lui tenere le redini della mediana biancoceelste. Rovella è out a causa della pubalgia, mentre Vecino è squalificato e con qualche problema muscolare. Per Danilo la gara con il Bayern ha significato l'ottava presenza in Champions con l'aquila sul petto, la prima in assoluto nell'undici titolare.

