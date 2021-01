Lazio, che fatica senza Luiz Felipe e Luis Alberto: i numeri da sfatare

LAZIO-SASSUOLO - Luiz Felipe ne avrà per un bel po' dopo l'operazione, riuscita perfettamente, alla caviglia, mentre Luis Alberto, operato di appendice, avrà uno stop più contenuto. Comunque, entrambi contro il Sassuolo oggi non ci saranno e quando loro mancano la Lazio fatica di più, lo dicono i numeri. Come riporta la rassegna di Radiosei, senza il difensore brasiliano Inzaghi ha vinto solo una volta su 11: 7 vittorie e 3 pareggi. In due anni, quando è stato assente il Mago invece 5 sono state le sconfitte a fronte delle 4 vittorie e dei 2 pareggi. Numeri da sfatare, dovranno pensarci Patric e Akpa Akpro, gli indiziati a sostituire in partenza i due big.

