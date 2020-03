Lazio, continua la preparazione 'fai da te': dieci schede da alternare

Sono passati venti giorni dall'ultima volta in cui la Lazio si è allenata a Formello, disputò un'amichevole con la Primavera, poi arrivò lo stop, decretato il 10 marzo. La società aveva ipotizzato di poter tornare in campo in mini-gruppi, assicurando rigidi protocolli sanitari. Domenica scorsa, al contrario, è stato decretato il rinvio a data da destinarsi. Per adesso, dunque, i giocatori proseguiranno a lavorare con le schede consegnate dalle staff tecnico, firmate dal preparatore atletico Ripert. Sono diverse e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, garantiscono varietà di esercizi. I calciatori le completeranno in dieci giorni, rendendo il lavoro quotidiano sempre diverso. In attesa di nuove disposizioni, Lotito e Inzaghi avevano illustrato il piano tecnico e sanitario organizzato per tenere tutti al sicuro. Per il momento è stato concellato, ma non è escluso venga riconsiderato appena possibile. Entro una settimana si capirà qualcosa di più: i giocatori, intanto, rimangono nella Capitale.

