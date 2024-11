Lazio, contro il Ludogorets per prendersi tutto: primato e gloria per Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

Vincere stasera all'Olimpico contro il Ludogorets vorrebbe dire tanto, tantissimo. Oltre ai punti, preziosissimi per presentarti ad Amsterdam al pieno della spavalderia, c'è il record per Baroni: sarebbero infatti cinque le vittorie in Europa per il tecnico, che staccherebbe di fatto Inzaghi, Pioli e Eriksson "fermi a 4".

Il discorso della Lazio costruita solo per combattere in campionato non regge più. Baroni non molla niente, né in Europa, dove è prima della classe e in campionato, seconda solo al Napoli. Il Corriere dello Sport, edizione odierna, sottolinea anche il clima in cui la squadra si è allenata ieri in quei 15 minuti aperti ai media: c'è spensieratezza ed euforia, c'erano anche gli olè dei giocatori durante il torello.

I dati parlano chiaro: contro Dinamo Kiev, Nizza, Twente e Porto, 11 gol all’attivo, appena 2 al passivo, primo posto in classifica a punteggio pieno. Sono 5 i punti di vantaggio dal nono posto, che vede il gruppone con Lione, Rangers, Olympiacos Atene, Bodo e Midtjylland e 8 i punti di vantaggio sulle squadre a cavallo del ventiquattresimo e in sospeso tra gli spareggi per gli ottavi e l’eliminazione al termine della prima fase. Ma attenzione, perché adesso arrivano gli ostacoli più alti da saltare: Ajax, Real Sociedad e Braga.

Parlando di precedenti, il Ludogorets impattò contro la Lazio di Reja nel 2014 e ha vinto all’Olimpico anche con la Roma nel 2022/23. I bulgari hanno guadagnato un punto con il Viktoria Plzen e perso le gare con Sparta Praga, Anderlecht e Bilbao.