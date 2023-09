Lazio, contro la Juve è scattato l'allarme: l'attacco angoscia Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un sabato da dimenticare quello vissuto ieri dalla Lazio che, al rientro dalla sosta per le Nazionali, ha portato a casa una sconfitta pesantissima contro la Juve. Dopo il Napoli s’era accesa una scintilla, ora si è spenta di nuovo. C’è più di qualcosa che non va e i numeri ne sono la conferma. Come riporta il Corriere dello Sport, le statistiche della gara hanno acceso l’allarme: l’attacco non colpisce più. 63% di possesso palla, 60 tiri in area e 8 in porta non sfruttati eccetto un paio. Immobile, punto fermo del tridente, non è più servito come una volta. Fa fatica a fare centro e i compagni non riescono a aiutarlo. È un periodo complicato per il bomber, ma non si arrende mica.

Quattro reti in quattro partite, una sola del capitano biancoceleste e le altre sono una doppietta di Luis Alberto e una di Kamada. Nessuno spunto neanche da Felipe Anderson e Zaccagni, contrariamente allo scorso anno in cui hanno regalato un bel po' di reti. Sarà dura riprendere a lavorare, ma non c’è tempo per piangersi addosso: martedì c’è la Champions. I biancocelesti dovranno superare un'altra prova di livello, faranno i conti con l’Atletico Madrid di Simeone. Le difficoltà non mancheranno, Sarri dovrà trovare una soluzione.

