Lazio, countdown Sarri: ecco quando il mister arriverà a Roma

RASSEGNA STAMPA - Dopo giorni intensi di trattative, che hanno lasciato i tifosi biancocelesti con il fiato sospeso, Sarri ha detto sì. Sarà lui l'allenatore della Lazio a partire dalla prossima stagione. Dopo l'addio amaro di Inzaghi, la società ha deciso di dare continuità al proprio progetto scegliendo un allenatore esperto reduce dalla vittoria di uno Scudetto e un'Europa League negli ultimi anni. La tifoseria è già pazza del mister e i miti del Comandante e del Sarrismo sono già diffusissimi. La Lazio non vede l'ora di abbracciare il tecnico toscano d'adozione e di iniziare ad ammirare il suo metodo di lavoro. Sarri è sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno e la penale pagata dai bianconeri, che ha annullato il rinnovo per la prossima stagione, impone il silenzio stampa all'allenatore. Quando inizierà a conoscere a fondo l'ambiente Lazio? Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex Napoli e Chelsea ci sarà il 7 luglio, data del raduno tre giorni prima della partenza per Auronzo.Il primo allenamento in terra veneta si svolgerà nel pomeriggio e i tifosi avranno subito l'occasione di ammirare il Comandante all'opera. Sarri sarà aiutato e circondato dal suo staff di fedelissimi nel quale potrebbe entrare anche Emre Belozoglu, ex allenatore e giocatore del Fenerbahce con un trascorso all'Inter dal 2001 al 2005. Da definire invece la seconda parte del ritiro pre campionato. A partire dal primo luglio si era pensato a un ritiro sempre nel Nord Italia, adesso sta prendendo quota anche l'ipotesi estero. Maurizio Sarri e la Lazio sono pronti a prendersi la scena.

Pubblicato il 28/06