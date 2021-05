Lazio, da Marusic a Patric: la difesa a destra è un rebus

Cercasi giocatore per la difesa, questo potrebbe essere lo slogan in casa Lazio. Non ha un titolare il centro destra del pacchetto difensivo e anche in vista della gara di sabato contro la Fiorentina Inzaghi dovrà decidere chi schierare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei dall'infortunio di Luiz Felipe, il titolare, il tecnico ha cercato una soluzione: per la maggior parte del campionato è toccato a Patric, sostituto naturale del brasiliano, che su 43 gare ufficiali è partito da titolare ben 23 volte. Oltre allo spagnolo in quel ruolo è stato reinventato anche Marusic così come Parolo e Musacchio. Quest'ultimo, acquistato a gennaio proprio per rinforzare la difesa di fatto è scomparso da ogni radar: dopo l'errore contro il Bayern solo qualche minuto contro l'Udinese e poi solo panchina.

Il rientro di Luiz Felipe è vicino ma il calciatore è fermo da febbraio e quindi dovrà prima recuperare la forma fisica. Intanto in vista di sabato il tecnico potrebbe puntare nuovamente su Marusic anche se la squalifica di Fares porta a fare altre valutazioni. Lulic non ha mai giocato una partita intera e Marusic potrebbe quindi tornare alle origini sulla fascia, in quel caso Patric tornerà nella lista dei titolari.

