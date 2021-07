Lazio, dopo Auronzo si vola a Marienfeld: i dettagli

Prima parte del lavoro messa in archivio per la Lazio di Maurizio Sarri che saluta Auronzo di Cadore e si prepara a volare in Germania a Marienfeld. Sarà una seconda parte della preparazione importantissima per i biancocelesti e per il tecnico che potrà lavorare con il gruppo al completo potendo contare anche su Immobile, Acerbi e Correa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei prima della partenza tedesca, dal 2 al 7 agosto, sarà il momento delle decisioni: chi partirà è perché ha convinto il tecnico, al contrario chi non rientra nei piani per la prossima stagione rimarrà a Formello in attesa di nuova destinazione. E' la quarta volta che la Lazio sceglie la cittadina tedesca per il ritiro: è già accaduto nel 2014 con Pioli e poi nel 2018 e nel 2019 con Inzaghi. C'è attesa per il ritorno di Acerbi che dopo aver guidato per anni la difesa a tre adesso dovrà essere il capo della nuova retroguardia a quattro. Lo stesso per Immobile a cui sarà chiesto di muoversi nel tridente offensivo proprio come accadeva con Zeman al Pescara e anche nel primo anno di Inzaghi. L'inizio della stagione è sempre più vicino, la Lazio di Sarri prende forma.

In terra tedesca la squadra di Sarri affronterà in amichevole il Twente per chiudere definitivamente la fase di preparazione. Il match è in programma il 7 agosto alle 19:30 a Enschede in Olanda. Ad annunciare il match è stato proprio il club olandese sui suoi profili social.

