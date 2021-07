DIRETTA - Calciomercato Lazio, tanti nomi per l'esterno più Basic: i piani biancocelesti

Vi abbiamo raccontato i dettagli relativi alla possibile operazione Brekalo, l'esterno croato di proprietà del Wolfsburg che avrebbe chiesto la cessione alla società tedesca. Non c'è però solo lui fra i papabili nomi per il ruolo di esterno da aggiungere alla rosa di Maurizio Sarri. In cima rimane Julian Brandt, anche se il costo dell'operazione è più oneroso rispetto a Brekalo. La Lazio dovrebbe convincere il Borussia Dortmund a cederlo in prestito con diritto di riscatto, operazione per la quale per il momento i tedeschi hanno avuto rimostranze. La valutazione del calciatore si aggira sui 25 milioni di euro.



GLI ALTRI NOMI - Callejon è un pupillo di Sarri, ma la società avrebbe smentito contatti. In secondo piano le piste Shaqiri del Liverpool e Januzaj della Real Sociedad. Soprattutto lo svizzero, dopo le dichiarazioni di gradimento per la destinazione capitolina, potrebbe riprendere quota. In scadenza nel 2022, il Liverpool lo valuta 15 milioni di euro.

CENTROCAMPO - Proseguono i contatti per Toma Basic. Il croato in uscita dal Bordeaux rimane l'obiettivo numero uno. Con il calciatore l'accordo è stato già raggiunto da tempo. Manca ancora quello con i francesi, freschi di nuova proprietà. La Lazio ha offerto 7 milioni più 3 di bonus pagabili in due rate riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Serve però una cessione per sbloccare l'indice di liquidità.