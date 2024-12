Lazio, dubbio Castrovilli: permanenza o cessione? E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il dubbio Castrovilli. Si deciderà tutto nelle prossime settimane. Dal rientro dall'operazione al ginocchio di novembre si è visto solo per 17 minuti in Coppa Italia contro il Napoli. Fino a gennaio ci sarà circa un mese di tempo per capire se l'ex Viola è davvero pronto per aiutare la Lazio, come riportato da Il Corriere dello Sport. Presto si deciderà il suo futuro: se continuerà a non giocare ci si accorderà sulla risoluzione o sulla cessione gratuita.

Baroni ha assolutamente bisogno di un centrocampista in più, una sorta di mediano-mezzala da 4-3-3 e 4-2-3-1. Castrovilli avrà nuove chance, dovrà essere bravo a sfruttarle. Se rimarrà, la società penserà al suo futuro a fine anno, visto che è in scadenza a giugno. La Lazio intanto si sta guardando intorno. Ha due piani sul tavolo: uno che porta a under 22 e uno d'emergenza per un over.

Si stanno valutando diversi nomi. Belahyane del Verona stuzzicava, Tahirovic dell'Ajax non convince. Fabiani valuta nuove opzioni in Europa: è a caccia della buona occasione sia sul piano tecnico che soprattutto economico. Al momento l'idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, con obbligo a determinate condizioni. Un possibile nuovo innesto, però, dipende tutto dall'incognita Castrovilli.

