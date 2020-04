Lazio, Dunga incensa Lucas Leiva: "La sua ascesa non mi sorprende"

RASSEGNA STAMPA - Lucas Leiva si è operato al menisco e spera di tornare in campo quando ripartirà la stagione. Il brasiliano è uno dei punti di forza della Lazio di Simone Inzaghi che difficilmente rinuncia all'ex Liverpool. Il numero sei biancoceleste era uno dei fedelissimi di Dunga ai tempi della Selecao. L'ex ct ha fatto esordire il centrocampista con la maglia verdeoro e lo ha sempre stimato. Come sottolinea la consueta rassegna stampa, l'ex Fiorentina a distanza di anni usa ancora parole al miele per il suo ex giocatore: "Fin da ragazzino è sempre stato un professionista, attento, concentrato. Il suo modo fi giocare in campo appartiene a quelli capaci di contraddistinguersi. Ha continuato il percorso di crescita, l'ascesa di cui è stato protagonista non è stata una sorpresa".

