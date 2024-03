Lazio, è il momento di Mandas: per lui sarà un mese di fuoco

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L’infortunio di Provedel è stato la ‘fortuna’ di Mandas, chiamato in causa fino a quel momento solo al derby. Un esordio indimenticabile per il greco che poi è stato impiegato anche col Frosinone in una delle settimane più delicate della stagione per via delle dimissioni di Sarri. Tutte gare di un certo valore, e vinte, in cui la pressione non è mai mancata e dovrà imparare a gestirla ancora dal momento che, come riporta Il Corriere dello Sport, sarà di nuovo lui tra i pali nel doppio impegno con la Juve e poi nella stracittadina di ritorno. Appuntamenti fondamentali e decisivi per il finale di stagione.

È stato una sorpresa. Arrivato nella fase conclusiva della sessione estiva di mercato per tornare poi in prestito all’Ofi Creta, ma di colpo sono cambiati i piani avrebbe dovuto fare il terzo portiere e invece no, si è ritrovato nel ruolo di vice sovvertendo la gerarchia con Sepe. In allenamento ha impressionato tutti sin dall’inizio e quando chiamato a dare il suo contributo si è fatto sempre trovare più che pronto. Occasione da non perdere quella di domani, ma per uno che ha debuttato nel derby...

