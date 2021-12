Lazio, è il tempo di Strakosha: i numeri a confronto con Reina

RASSEGNA STAMPA - Per mesi alle spalle di Reina, ora punta alla rinascita. Thomas Strakosha ha in mano tutto il suo futuro nelle mani ad iniziare dalla trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Il portiere della Lazio rinnoverebbe solo se nella prossima stagione gli venisse consegnato il trono della titolarità anche in campionato. Un posto che sicuramente dopo la prestazione messa in campo contro la Sampdoria potrebbe assicurarsi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, quella di domenica è stata la prima volta da titolare in Serie A in questa stagione. Strakosha ha letteralmente scavalcato Reina prendendo il suo posto in quanto lo spagnolo nelle ultime uscite è stato poco reattivo e dato meno sicurezze alla squadra.

REINA VS STRAKOSHA - Proprio in virtù di quanto detto sopra, Pepe è il 17esimo portiere del campionato italiano per numero di parate fino a oggi: 31 su 61 tiri in porta subiti. Meno di lui solo Szczesny della Juventus (25). Per Strakosha invece i numeri sorridono. Nella gara contro la Samp ha già messo insieme 4 parate su 5 tiri in porta subiti di cui una decisiva. L'albanese ha dato inoltre anche molta reattività e sicurezza al reparto tanto da dimostrarsi fondamentale. Adesso è tutto nelle mani di Strakosha, c'è prima il Galatasaray con un ottavo di finale da centrare.

