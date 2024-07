Lazio, è tempo delle cessioni. Rischiano Isaksen, Cataldi, Vecino e...

RASSEGNA STAMPA - Il direttore sportivo Fabiani è stato chiaro ai nostri microfoni: "In questo momento il diktat è quello delle cessioni". La Lazio penserà alle cessioni prima di fare nuovi acquisti. E allora spazio agli esuberi e ai calciatori in bilico che rischiano di lasciare la Capitale prima delle prossima stagione. Secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport, Isaksen resta in vendita nonostante l'elogio di Baroni nell'ultima conferenza stampa. La sua partenza può favorire l'innesto di un'altra ala (a oggi Feyenoord e Fenerbahce piu staccate).

È da valutare anche la posizione di Cataldi: la squadra lo vede come capitano, mentre per la società è in uscita. Se arriveranno offerte, o club interessati, se ne parlerà. Da tenere d'occhio anche il futuro di Vecino, in scadenza nel 2025. L'uruguaiano non ha pensato di andare via, ma c'è stato un altro sondaggio del Galatasaray.

Per Hysaj, invece, tutto tace: non ha ricevuto proposte, anche lui ha un contratto fino al 2025 e un ingaggio pesantissimo (2,8 milioni di euro) che vuole cercare di mantenere. La Lazio, in caso di mancata cessione, lo svincolerà. Restano poi da piazzare Cancellieri, Akpa Akpro, Basic, Fares e André Anderson a cui dovrà pensare il diesse Fabiani per finanziare eventuali nuovi acquisti.