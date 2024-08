Lazio, ecco il vero motivo dello sfogo social di Sana Fernandes

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio di ieri era scoppiato il "caso Sana-Fernandes". A causa di una storia Instagram un po' polemica che sembrava riferita inizialmente alla Lazio. Immediato il chiarimento del classe 2006 che sempre attraverso i social aveva spiegato che il post non era proprio collegato al club biancoceleste. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe ricevuto un'offerta dal NAC Breda, società olandese che milita nell’Eredivisie e sperava di andarci. La Lazio però non vorrebbe farlo partire, ma tutto si deciderà nelle prossime settimane.

Sana è uno degli artefici di una stagione memorabile per la Primavera biancoceleste, ma la sua sfuriata di ieri non sarebbe passata inosservata a Formello. Le partenze degli Under 19 nelle ultime settimane sono state tante, chissà cosa accadrà invece quando nascerà l’Academy a Formello.