Lazio, Felipe Anderson: "Ottavi Champions per cambiare mentalità. Dobbiamo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson ha parlato ai microfoni de Il Tempo commentando il momento della Lazio e il suo futuro. Sulla Champions League, poi, il brasiliano ha le idee chiare. Passare il turno è fondamentale per cambiare mentalità non solo nella squadra ma anche in tutto l'ambiente. Ecco le dichiarazioni di Pipe:

"Se vogliamo cambiare mentalità, non solo noi ma tutto l'ambiente, dobbiamo puntare a passare il turno. Ma non solo in Champions, lo stesso discorso va fatto in Coppa Italia e in campionato. Sempre alzare l'asticella. Tutti devono capire che la Lazio vuole lottare sempre per tutti gli obiettivi. Non sarà facile perché ci sono tante squadre che al di là della qualità hanno anche l'esperienza di giocare questo tipo di partite, lo abbiamo visto molto bene in Champions"