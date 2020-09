Lazio, Giorgia Rossi: "Immobile meglio di CR7? Deciderà tutto Luis Alberto"

RASSEGNA STAMPA - Il campionato sta per ricominciare e con la Serie A anche la stagione televisiva riprenderà il via. Tra i volti Mediaset confermati c'è ovviamente Giorgia Rossi. La giornalista ha parlato sulle pagine di Oggi e vede una lotta a due tra Inter e Juventus, con la compagine di Conte che ha accorciato il gap sui bianconeri. Se Tonali al Milan è l'affare più intrigante, diverso è il discorso per la classifica marcatori. La conduttrice non ha dubbi e risponde a sorpresa: "Se Immobile batterà ancora CR7? Questo dovete chiederlo a Luis Alberto, l'uomo assist...". Il Mago, quindi, è l'alleato principale di Ciro alla conquista della quarta palma di capocannoniere. Lo spagnolo e il bomber biancoceleste sono chiamati a ripetersi dopo la splendida ultima annata, macchiata dalla pandemia.

