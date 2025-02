Lazio, Guendouzi insostituibile: dinamismo e minutaggio, non manca mai

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Guendouzi e altri dieci. Non manca mai: è sempre titolare in campionato, al centro della Lazio. Così sarà anche contro il Venezia, soprattutto vista l'assenza di Rovella, squalificato. In Serie A non è mai mancato: 25 su 25 dall'inizio, con prestazioni di alto livello e soprattutto alto ritmo.

Contro il Napoli il francese è secondo solo a Rovella per chilometri percorsi (11,967 km). Contro Verona (11,578 km) e Fiorentina (11,460 km), invece, ha mantenuto il primato. Tanto dinamismo e minutaggio alle stelle: Guendouzi è stato sostituito solo in tre occasioni (Venezia 87', in casa della Juventus 67' e all'Olimpico con il Cagliari 73'). Le altre 22 partite le ha giocate tutte per intero.

È arrivato a un totale di 2.599 minuti complessivi, primo nella classifica stagionale (davanti a Provedel con 2.340 e Rovella con 2.311). In campionato è dietro solo al portiere, l'unico con il minutaggio al completo (2.207 contro 2.250). Contro il Venezia con ogni probabilità farà coppia con Dele-Bashiru, come successo contro il Napoli all'andata e in casa contro la Fiorentina. Quello che è certo, però, è che a Guendouzi non si rinuncia mai.