Lazio, Il Corriere della Sera punge Sarri: "Cambiare modulo non è reato"

RASSEGNA STAMPA - "Lazio, cambiare modulo non è reato". Una richiesta che parte dai tifosi sui social e che trova spazio sull'edizione romana odierna de Il Corriere della Sera. Il quotidiano, viste le difficoltà dei biancocelesti, chiede una scossa a Maurizio Sarri. Il tecnico potrebbe decidere di lasciare il solito 4-3-3 per provare a cambiare qualcosa. La sua Lazio è prevedibile e sembra che gli avversari abbiano trovato il modo per disinnescarla. Inoltre, una rosa lunga con tante alternative come quella attuale potrebbe trovare maggiore risalto. Il giornale scrive come sia Guendouzi che Kamada abbiano già giocato in carriera nel 4-2-3-1 e che per loro potrebbe non essere un problema adattarsi.

Con questo modulo si potrebbero schierare Guendouzi e Rovella (entrambi davanti alla difesa). Non sono, ma anche Kamada (largo a sinistra) e Luis Alberto (trequartista) potrebbero giocare insieme senza sbilanciare la squadra. Zaccagni, attualmente opaco, si alternerebbe (insieme a Isaksen) con Kamada o anche con Luis Alberto (con l’ex Eintracht utilizzato da numero 10, come spesso ha giocato in carriera), Pedro e Felipe Anderson si darebbero il cambio sulla destra, con Vecino e Cataldi pronti a sostituire Guendouzi e Rovella. Una soluzione che molto spesso viene invocata anche dai tifosi sui social.