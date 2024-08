Lazio, il doppio ruolo di Dia: Baroni studia nuove opzioni in attacco

RASSEGNA STAMPA - È un'opzione concreta, Baroni ci sta lavorando. Nata come una suggestione, un esperimento, ora può diventare un'arma in più della Lazio. La coppia Taty-Dia è realtà: il tecnico continua a provarli insieme durante gli allenamenti a Formello. L'ha fatto lunedì alla ripresa, potrebbe succedere di nuovo negli ultimi giorni pre-Milan.

Si tratta sempre di una soluzione d'emergenza. Già contro l'Udinese il tecnico li ha messi in campo insieme per recuperare lo svantaggio di due gol. Tra i due, il senegalese era quello che accorciava per legare il gioco e aiutare un centrocampo in difficoltà. Ci vorrà tempo per perfezionare questo nuovo attacco, solo il lavoro sul campo aiuterà i due centravanti.

Baroni era rimasto molto soddisfatto dalla prestazione di sabato scorso dell'ex Salernitana, nonostante il risultato. Proprio per questo i test in coppia con Castellanos proseguono. Al momento si tratta di un'opzione solamente per il secondo tempo: è esclusa la possibilità di vederli insieme dal primo minuto contro il Milan. Restano comunque le sensazioni positive lasciate da Dia sul prato del Bluenergy Stadium, come riportato da Il Corriere dello Sport.