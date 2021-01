Lazio, Il Messaggero lancia l'allarme Strakosha: "Rischia l'operazione al ginocchio"

Potrebbe scattare un nuovo allarme rosso in casa Lazio e questa volta il problema riguarderebbe Thomas Strakosha. Il portiere è sceso in campo l'ultima volta contro il Parma in Coppa Italia per poi essere di nuovo out a causa di un gonfiore al ginocchio. Come riportato da Il Messaggero la questione potrebbe essere seria e c'è il rischio che il portiere debba sottoporsi ad un'operazione. Se queste indiscrezioni trovassero conferma sarebbe un'altra perdita importante per mister Inzaghi.

FORMELLO - Lazio, Luis Alberto in gruppo! Prima seduta di Musacchio

Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

TORNA ALLA HOME

Pubblicato ieri alle 15