Lazio, il programma post-Supercoppa: ripresa fissata a fine anno

Prima la finale, certo. Poi tutti a casa che ci si rivede l'anno nuovo. Anzi no. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il 2019 della Lazio non finirà a Riyad. Neanche il tempo di portare a termine la finale di Supercoppa - con l'auspicio di non salutarsi al 90' o 120' che sia -, che i biancocelesti ripartiranno verso il Bel Paese intorno alle 22 ore italiana (mezzanotte in Arabia Saudita, ndr). La squadra atterrerà a Fiumicino verso le 6 e poi si congederà augurandosi buon Natale, ma non un felice anno nuovo. Ad attende i ragazzi di Inzaghi ci sarà solo una settimana di riposo, prima del rientro a Formello fissato il 31 dicembre per preparare la sfida col Brescia del 5 gennaio. Gara inaugurale del 2020 della Serie A, programmata alle 12:30. Ci si allena anche a capodanno, dunque, il calendario corre e le avversarie in campionato pure. La cavalcata per la Champions League non aspetta nessuno.

