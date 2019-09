Lazio, il riscatto di Marusic: adesso con Lazzari esiste un ballottaggio

Da fascia senza alternative a punto di forza. Adesso la Lazio sulla destra ha non una, ma due frecce da poter ruotare a piacimento. La concorrenza ha infatti galvanizzato Adam Marusic che domenica scorsa, contro il Parma, ha sorpreso in positivo per qualità e quantità della sua prestazione. Dopo un anno difficile, tormentato dai problemi alla schiena che gli hanno impedito di trovare la giusta condizione per tutto il 2018/19, la combo estiva tra il suo infortunio al ginocchio e l'acquisto di Lazzari sembrava rappresentare la pietra tombale sulla sua titolarità. E invece no. Il montenegrino ha lavorato a fari spenti, conscio che nel suo stesso ruolo adesso corre un investimento importante, uno dei migliori esterni destri della Serie A. Senza proclami o pretese, Adam ha atteso il suo momento e si è fatto trovare pronto quando l'ex Spal ha avuto bisogno di rifiatare. La pazienza lo ha ripagato. Ora, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, esiste un ballottaggio e - complice la sua squalifica per altri due turni in Europa League - tutti gli indizi lasciano intendere che Marusic partirà titolare contro il Genoa. Un'altra chance, l'occasione per confermare quanto di buono ha fatto vedere l'ultimo weekend all'Olimpico. Lazzari è reduce da un periodo di leggero appannamento, ci sta, era partito a mille. Inzaghi spera quindi di ricevere delle risposte importanti dal montenegrino nella sfida contro i rossoblu. Ribaltare le gerarchie pare ancora utopistico ma, se Marusic dovesse disputare nuovamente una gara di alto livello, il mister avrà comunque buone ragioni per sorridere: a quel punto la fascia destra potrebbe diventare davvero l'arma in più della sua Lazio.

